Roma il Napoli preme per Lucca | Massara vira alle alternative

La prima fase del calciomercato estivo sta entrando nel vivo e la Roma vuole muoversi con astuzia. L’obiettivo è quello di regalare a Gian Piero Gasperini una rosa quanto più fornita possibile, in ogni zona del campo. I giallorossi dovranno infatti competere sia in Italia che in Europa, provando a fare la voce grossa. Il neo tecnico Frederic Massara dovrebbe delineare il piano da seguire come un mantra. Il focus del dirigente italiano andrebbe al reparto offensivo, da puntellare sotto ogni punto di vista. I capitolini starebbero cercando di portare alla loro corte sia una seconda punta di fantasia che un riferimento centrale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il Napoli preme per Lucca: Massara vira alle alternative

