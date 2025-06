Roma il Fair Play Finanziario incombe | obiettivo cessione entro il 30 giugno

La Roma si prepara a una sfida cruciale: rispettare il fair play finanziario entro il deadline del 30 giugno. Dopo l’archiviazione del capitolo Ghisolfi, l’attenzione è rivolta alla firma di Frederic Massara, chiamato a gestire al meglio il mercato e le strategie di cessione. Il club capitolino ha un obiettivo chiaro: rientrare nei limiti imposti dalla Uefa per evitare sanzioni. La corsa contro il tempo è ormai iniziata, e il futuro si gioca su questa deadline fondamentale.

Archiviato il capitolo Ghisolfi, la cui separazione ufficiale è stata resa nota nella giornata di ieri, in casa Roma si attende la firma di Frederic Massara, che avrà fin da subito un compito molto importante in ottica calciomercato. Entro il 30 giugno infatti il club capitolino dovrà aver rispettato i paletti del settlement agreement firmato con la Uefa per non incorrere in una probabile multa qualora questo accordo non dovesse essere soddisfatto. Anche nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Gian Piero Gasperini, lo stesso Claudio Ranieri ha ricordato come il Fair Play Finanziario limiterà le operazioni della Roma per le prossime due sessioni di mercato, prima di poter tornare a trattare con maggior libertà.

