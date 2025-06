Roma i pompieri cercano un cane a Forte Prenestino | trovano anche un uomo ferito in un fosso

Una giornata inaspettata a Forte Prenestino: i pompieri, impegnati nel salvataggio di un cane intrappolato in un tombino, hanno fatto una scoperta sorprendente. Mentre recuperavano l’animale, si sono trovati di fronte a un uomo ferito, caduto in un fosso. Un intervento che si è trasformato in un mix di emozioni e salvataggi, dimostrando come anche le emergenze più prevedibili possano riservare sorprese inaspettate. La storia continua a riservare colpi di scena…

Doveva essere un normale intervento di soccorso per recuperare un cane finito in un tombino. Ma quella che si è verificata oggi, giovedì 19 giugno, nella zona del Forte Prenestino a Centocelle, si è rivelata una storia a dir poco sorprendente. Durante le operazioni, infatti, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte a qualcosa di inaspettato: non solo hanno tratto in salvo l’animale, ma hanno anche scoperto un uomo ferito, caduto in un fosso e bloccato lì da oltre 24 ore. Una vicenda che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine: sia il cane che l’uomo sono stati messi in salvo e stanno bene. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

