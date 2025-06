Roma Gudmundsson resta nel mirino | il Bologna entra in corsa

scuoto delle strategie di mercato, con Roma e Bologna entrambe sullo sfondo di un duello appassionante. Mentre Gudmundsson resta nel mirino dei giallorossi, i felsinei entrano prepotentemente in corsa, pronti a sorprendere sulla scena italiana. Il calciomercato si infiamma: chi tirerĂ le fila e saprĂ conquistare i cuori dei tifosi? Per scoprirlo, non resta che seguire da vicino le prossime mosse di questa sfida di mercato.

Il calciomercato entra sempre di piĂą nel vivo, con la Roma che non vuole rimanere indietro. I giallorossi si sono mossi velocemente per sostituire l’ormai ex direttore sportivo Florent Ghisolfi, portando alla loro corte Frederic Massara. Quest’ultimo dovrĂ individuare i giusti profili da regalare a Gian Piero Gasperini, per dar vita ad una rosa ben fornita in ogni reparto. Il focus del nuovo dirigente andrebbe al reparto offensivo, piĂą nello specifico per trovare un elemento in grado di agire come prima e seconda punta. Tutte le strade sembrerebbero condurre ad un calciatore reduce da una stagione estremamente complicata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gudmundsson resta nel mirino: il Bologna entra in corsa

