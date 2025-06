Roma | Giuli caso Rexal Ford? Sgomento e rabbia per finanziamenti facili

Un caso che scuote le fondamenta del cinema italiano: il coinvolgimento di Francis Kaufmann in un'indagine per omicidio, con l'utilizzo di fondi pubblici attraverso una società sotto accertamento, mette in evidenza le falle di un sistema di finanziamenti spesso incapace di garantire trasparenza e responsabilità. Questa vicenda alimenta il malcontento nei cittadini e solleva interrogativi sul futuro delle risorse destinate alla cultura. È ora di rivedere le regole e ripristinare la fiducia.

Torino, 19 giu. (LaPresse) – "Il fatto che Francis Kaufmann, indagato per il terribile omicidio di una donna e di una bambina di 11 mesi, tramite una società su cui sono in corso accertamenti, abbia beneficiato indirettamente di 863mila euro di tax credit (per il titolo 'Stelle della notte' nel 2020), raddoppia lo sgomento e la rabbia di fronte a un sistema di finanziamenti al cinema che ha consentito in passato leggerezze e sprechi. Si tratta di 'distrazioni' imperdonabili, un'eredità che i governi precedenti ci hanno lasciato rispetto al tax credit". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

