Roma Gasperini sulla preparazione | Io come Zeman? Vi dico che … | VIDEO

Gian Piero Gasperini, fresco di approdo sulla panchina della Roma, si è aperto con parole che promettono entusiasmo e attenzione alla preparazione atletica. Rispondendo con un sorriso alle comparazioni con Zdenek Zeman, ha delineato la sua visione, tra innovazione e tradizione, per affrontare al meglio la prossima stagione. La sua risposta ha già acceso i riflettori su un nuovo capitolo della squadra, lasciando intravedere una stagione ricca di sorprese e determinazione.

Alla conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini ha risposto alla domanda su come sarà impostata la preparazione atletica in vista della prossima stagione. L'ex allenatore dell'Atalanta ha commentato con ironia il paragone con Zdenek Zeman: guarda il video.

