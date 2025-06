Roma e i dubbi di mercato Lo Monaco | Sacrificherei più Angelino di N’Dicka

Con l’estate alle porte, la Roma si prepara a un mercato cruciale, tra dubbi e opportunità. Dopo una prima finestra di giugno dedicata al Mondiale per Club, dal 1° luglio si aprirà quella estiva, un banco di prova per la squadra giallorossa. Tra possibili cessioni e nuovi acquisti, il club dovrà muoversi strategicamente per rafforzarsi senza perdere di vista gli obiettivi stagionali. La sfida è appena iniziata.

Il 1° luglio aprirà ufficialmente la finestra estiva di calciomercato, dopo che per i primi dieci giorni di giugno ne era stata messa a disposizione un’altra per favorire trattative in vista del Mondiale per Club. Da quel gong inizieranno due mesi fondamentali per la Roma, che dovrà lavorare al meglio tanto in entrata quanto in uscita, dove con tutta probabilità potrebbe essere necessario sacrificare qualcuno per poter avere liquidità a disposizione. Sulle frequenze di Radio Romanista, Lo Monaco ha parlato della questione cessioni, individuando il profilo che andrebbe a sacrificare in questa sessione di mercato: “La questione Angelino si è complicata per la Roma perché c’è stato un clamoroso dietrofront degli arabi, che vorrebbero ancora Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma e i dubbi di mercato, Lo Monaco: “Sacrificherei più Angelino di N’Dicka”

In questa notizia si parla di: roma - dubbi - mercato - monaco

Roma, Dovbyk e i dubbi sul futuro: la risposta social della moglie - L’ultima vittoria contro il Torino segna la conclusione di una stagione deludente per la Roma, che chiude al quinto posto e abbandona i sogni di Champions League.

A Roma tanti dubbi su Gasperini, Ranieri scherza: " " Segui la conferenza - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/roma-ranieri-gasperini-iniziera-un-percorso-che-portera-i-suoi-frutti-la-nazionale-sono-della-roma-211 Vai su Facebook

Serie A, panchine roventi: poche certezze e tanti dubbi. Dal Napoli alle neopromosse, tutti i nomi degli allen; Inter, il disastro di Monaco: i dubbi sul futuro di Inzaghi, il record da incubo di Marotta. Di Canio severo: “Senza dignità”; Serie A. Ritorni, divorzi e tanti dubbi: panchine roventi.

la panchina della Roma: cresce il nome di Maurizio Sarri tra dubbi e strategie di mercato - I tifosi, invece, non mancano di speculare su nomi noti come Mourinho, che è stato notato a Fiumicino per motivi privati e non per trattative con la Roma. Segnala gaeta.it

Gasperini alla Roma: cosa manca per la firma. Manca l'accordo per il rinnovo di Svilar - Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai non ci sono più dubbi. Secondo msn.com