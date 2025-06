Roma Dybala punto fermo | nessun contatto con la Juventus

Roma punta forte su Dybala, che resta il punto fermo della squadra e al momento non ha alcun contatto con la Juventus. Sono settimane di intense valutazioni per i giallorossi, determinati a vivere un’estate da protagonisti assoluti. Con Massara al timone, la Roma vuole rafforzarsi in ogni reparto, puntando a una rosa ricca e competitiva. Non basterebbe solo mettere a disposizione talenti di qualità , ma creare una squadra capace di dominare sia in campionato che in Europa League.

Sono settimane di valutazioni importanti per la Roma, desiderosa di vivere un'estate da assoluta protagonista. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo, i giallorossi dovrebbero costruire una rosa quanto piĂą fornita possibile. L'obiettivo sarebbe quello di avere a disposizione almeno due calciatori per ruolo, così da fare la voce grossa tra campionato ed Europa League. Non basterebbe solo mettere a referto acquisti di spessore, ma servirebbe anche blindare alcuni pezzi pregiati nonostante i paletti del Fair Play Finanziario. Nel nuovo ciclo griffato Gian Piero Gasperini dovrebbe ancora essere protagonista Paulo Dybala, ancora alle prese con un infortunio al tendine.

