Roma da Bologna e Pisa al Torino | UFFICIALI date e orari delle prime 3 di Serie A

Inizia a delinearsi il calendario della Serie A 2024: le prime tre giornate promettono emozioni forti, con partite già calde tra Roma, Bologna, Pisa e Torino. Nonostante l'attenzione sia ancora sul Mondiale per Club, i tifosi non vedono l'ora di scoprire date e orari ufficiali per vivere un campionato ricco di sorprese. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla ripresa del massimo campionato italiano!

Una stagione intensa ed interminabile, visto che tante squadre sono ancora impegnate nel Mondiale per Club, ma è chiaro come le mente sia già a luglio, quando le squadre si raduneranno per il classico ritiro estivo, In un frenetico valzer di panchine che ha visto ben 12 squadre su 20 cambiare guida tecnica, la Roma ha deciso di ripartire da Gasperini, una scelta logica e forte di un club che, insieme a Ranieri e Massara, ha voluto affidare il lato calcistico della società a persone serie e competenti. Pochi giorni fa è andata in scena la classica cerimonia della scoperta del prossimo calendario di Serie A, con anticipo rispetto agli altri anni e che ha permesso alle squadre di capire quando saranno collocati i vari impegni di campionato.

TERZA GIORNATA SAB 13 15:00 Cagliari - Parma 18:00 Juventus - Inter 20:45 Fiorentina - Napoli DOM 14 12:30 Roma - Torino 15:00 Atalanta - Lecce 15:00 Pisa - Udinese 18:00 Sassuolo - Lazio 20:45 Milan - Bologna LUN 15 18:30 Verona - Cremonese 2 Vai su X

Questa la situazione al 10 di Giugno: Napoli Inter Atalanta Juventus Roma Fiorentina Lazio Milan Bologna Como Torino Udinese Genoa Verona Cagliari Parma Lecce Sassuolo Pisa Cremonese Vai su Facebook

