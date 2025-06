Roma arrivano gli esterni | Gasperini li voleva entrambi a Bergamo

Roma si prepara a rivoluzionare il suo attacco esterno, con due nomi già sul taccuino di Gasperini, ex desiderio di Bergamo. Quando l’allenatore torna alla guida, gli esterni sono i primi a dover essere pronti, perché una cessione può sbloccare tutto. La sfida ora è convincere chi ha già segnato il destino di altri club. Ma chi sarà il prossimo protagonista di questa innovativa avventura?

Quando arriva Gasperini, i primi a doversi preparare sono sempre gli esterni. Stavolta a Roma tocca a due volti già segnati sul suo taccuino. Una cessione può sbloccare tutto (AnsaFoto) – serieanews.com Non c’è Gasperini senza gli esterni di Gasperini. L’esperienza all’Atalanta ce l’ha spiegato in ogni modo possibile, e anche altrove il copione è sempre quello: le fasce non sono un contorno, sono il motore. Due corridori a tutta corsa, con senso dell’inserimento, gamba e capacità di rincorrere l’uomo fino in fondo. Niente ali da copertina o numeri da circo. 🔗 Leggi su Serieanews.com