Robot castelli treni e città ricostruiti con i mitici mattoncini | il mondo dei Lego arriva a Lecco

Sei pronto a lasciarti conquistare dall'incanto delle creazioni Lego? Castelli, treni, robot e paesaggi invernali prenderanno vita a Lecco grazie all'ItLUG (Italian Lego Users Group), un evento imperdibile che trasforma i mitici mattoncini in autentiche opere d'arte. Un'occasione unica per adulti e bambini di immergersi nel mondo dei sogni costruiti con fantasia e passione, dove ogni pezzo racconta una storia e accende l'immaginazione.

Mezzi tecnici, robot, castelli, treni, citt√†, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora. Sono solo alcune delle migliori creazioni realizzate con i mitici mattoncini di Lego che andranno in scena nella manifestazione¬†ItLUG (Italian Lego Users Group) organizzata in citt√† con il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ¬© Leccotoday.it - Robot, castelli, treni e citt√† ricostruiti con i mitici mattoncini: il mondo dei Lego arriva a Lecco

