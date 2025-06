Roberto Mancini commenta l’acquisto di Dzeko | Gran colpo della Fiorentina se sta bene…

Roberto Mancini, ex CT della Nazionale, ha espresso il suo entusiasmo per l'acquisto di Edin Dzeko da parte della Fiorentina, considerandolo un vero e proprio colpo di mercato se il giocatore mantiene la forma. La trattativa segna il ritorno del bosniaco in Italia dopo due stagioni brillanti in Turchia, dimostrando che l’esperienza può ancora fare la differenza. Un acquisto che potrebbe davvero fare la differenza in questa stagione, se Dzeko sta bene.

L’ex CT della Nazionale Roberto Mancini ha commentato il recente trasferimento di Edin Dzeko alla Fiorentina. Le parole del tecnico italiano. Edin Dzeko è da qualche giorno un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l’ultima esperienza in Italia all’ Inter, che aveva succeduto quella piĂą lunga con la Roma, il bosniaco è tornato nel Bel Paese dopo due ottime stagioni al Fenerbahce. Nonostante compirĂ 40 anni il prossimo marzo, il bosniaco si sente ancora in forma ed è pronto a dare il suo contributo al club viola. Nel frattempo Roberto Mancini, uno dei tantissimi estimatori del Cigno di Sarajevo, ha commentato la decisione ai microfoni de La Nazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roberto Mancini commenta l’acquisto di Dzeko: «Gran colpo della Fiorentina, se sta bene…»

