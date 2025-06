River Plate-Monterrey | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Rose Bowl di Los Angeles, il grande calcio internazionale si prepara a infiammare i tifosi con la sfida tra River Plate e Monterrey, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Un duello emozionante che promette spettacolo, con orario, formazioni probabili e tutto ciò che serve sapere per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante partita. Scopriamo insieme come seguire questa sfida imperdibile.

Al Rose Bowl di Los Angeles si giocherĂ la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra River Plate-Monterrey.

Mondiale per Club, tensione a Los Angeles: la FIFA pensa di anticipare l’inizio di River Plate-Monterrey - In un clima di crescente tensione a Los Angeles, dove manifestazioni contro le operazioni ICE scuotono la città , la FIFA valuta un cambio di programma per il Mondiale per Club.

INTER-Monterrey a Los Angeles 18 giugno ore 3:00 (17 giugno ore 18 locali) INTER-Urawa Red Diamonds a Seattle 21 giugno ore 21 (ore 12 locali) INTER-River Plate a Seattle 26 giugno ore 3:00 (25 giugno ore 18 locali)

