Ritrovato l' anziano scomparso | stava salendo su un pullman per Palermo

E' stato ritrovato l’anziano scomparso: un pensionato di 84 anni di Favara, che domenica aveva fatto perdere le sue tracce. Lo trovano ora alla fermata del bus nei pressi dello stadio Bruccoleri, mentre stava salendo su un pullman diretto a Palermo. Le indagini hanno ricostruito il suo spostamento tra Favara e Agrigento, rivelando un gesto di spontanea ricerca di libertà o conforto. Il suo ritrovamento rassicura tutti: sta bene ed è pronto a tornare a casa.

Il pensionato 84enne di Favara, scomparso da domenica, è stato trovato. Sta bene ed era alla fermata del bus nei pressi dello stadio Bruccoleri. Le indagini hanno ricostruito uno spostamento da Favara ad Agrigento e il percorso inverso. Il ritrovamento è avvenuto mentre era sul punto di andare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Ritrovato l'anziano scomparso: stava salendo su un pullman per Palermo

In questa notizia si parla di: scomparso - ritrovato - anziano - stava

Ritrovato il corpo di un escursionista scomparso - Il corpo di Romen Roman Lair, 61enne escursionista di Silandro scomparso a dicembre, è stato tragicamente rinvenuto nella zona di Merano 2000, a circa 1900 metri di altitudine.

Nella prima mattinata di oggi un feto è stato ritrovato a Parma sul marciapiede di un piccolo parco adiacente a via Federico II, nel quartiere Crocetta. A dare l'allarme una donna che stava portando in giro il cane in quella strada. Sul posto la polizia scientifica, g Vai su Facebook

Ritrovato l'anziano scomparso: stava salendo su un pullman per Palermo; Cassino (FR) – Scomparso a Sant’Angelo, ritrovato senza vita l’83enne; Ritrovato l’anziano scomparso da Sora, aveva fame e ha mangiato con i carabinieri.

Cassino, ritrovato morto l'anziano scomparso ieri nelle campagne a Sant’Angelo in Theodice - Oggi, a Sant’Angelo in Theodice, frazione di Cassino, è stato ritrovato senza vita Tullio Fasili, 83 anni, residente in città. Si legge su msn.com

Cassino, agricoltore scomparso ritrovato morto - Vittima di un malore, da ieri erano partite le ricerche dopo che non aveva fatto ritorno a casa. rainews.it scrive