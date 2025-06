Ritrovato l' 81enne scomparso da Gaggio | Fondamentale il lavoro di volontari e forze dell’ordine

Grazie all’impegno instancabile di volontari e forze dell’ordine, l’81enne scomparso da Gaggio è stato ritrovato sano e salvo. Dopo ore di ansia, la sua posizione è stata localizzata, offrendo finalmente sollievo alla famiglia e alla comunità. La collaborazione tra cittadini e autorità si conferma fondamentale in situazioni delicate come questa, dimostrando che insieme si possono superare anche le sfide più difficili.

E' stato ritrovato l'uomo di 81 anni di cui non si avevano più notizie dalla giornata di ieri. L'uomo, che era stato visto l'ultima volta allontanarsi da casa - a Gaggio in Piano, frazione di Castelfranco Emilia - a bordo di una Fiat Panda di color grigio metallizzato verso le ore 14, è stato.

