ritrovato il fratello di pamela petrarolo

Dopo due anni e mezzo di angoscia, il fratello di Pamela Petrarolo è stato finalmente ritrovato a Roma. Manuel Petrarolo, 35 anni e al centro di un'indagine, riporta speranza e un barlume di chiarezza in una vicenda che aveva sconvolto la famiglia. La showgirl ha condiviso le sue emozioni a La Volta Buona, lasciando intravedere un nuovo capitolo di rinascita e verità.

Dopo essere sparito nel nulla per due anni e mezzo, è stato ritrovato a Roma, nelle scorse ore, Manuel Petrarolo, il fratello minore di Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai che aveva raccontato la triste storia anche nel corso dell’ultima edizione di Grande Fratello. La fine di un incubo ancora del tutto da chiarire, visto che il 35enne risulta attualmente indagato. Intervenuta a La Volta Buona di Caterina Balivo, la Petrarolo ha spiegato che i suoi genitori sono stati contattati, in piena notte, dalla Polizia. Dopo aver “pensato al peggio”, data la mancanza di notizie di Manuel da più di due anni, hanno dunque tirato un sospiro di sollievo appena hanno potuto parlare con lui al telefono grazie agli agenti, scoprendo poi però che è indagato per furto e si trova agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it