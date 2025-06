Ritrovato il fratello di Pamela Petrarolo | era svanito nel nulla due anni fa

Dopo due anni di angoscia e incertezza, la speranza si è riaccesa: Manuel, il fratello di Pamela Petrarolo, è stato ritrovato. La sua scomparsa aveva lasciato tutti senza parole, ma ora finalmente si conosce la verità. Scopriamo insieme come si è svolta questa incredibile vicenda e quali sono le sue prossime tappe. Continua a leggere su Perizona.it.

Ritrovato il fratello di Pamela Petrarolo. Di Manuel, questo il nome del giovane, non si avevano più notizie da due anni.

