Ritrovato il fratello di Pamela Petrarolo dopo 2 anni | Non sappiamo cosa gli sia successo Deve farsi aiutare

Dopo due anni e mezzo di attesa, Pamela Petrarolo ha annunciato con emozione il ritrovamento del suo fratello Manuel, scomparso misteriosamente. Un momento di grande sollievo, ma anche di preoccupazione, poiché ora si apre un nuovo capitolo: capire cosa gli sia successo e offrirgli aiuto. La ricerca continua, perché Manuel ha bisogno di supporto e di una seconda possibilità . Continua a leggere.

Nella puntata de La Volta Buona in onda giovedì 19 giugno, Pamela Petrarolo ha annunciato la notizia del ritrovamento di suo fratello Manuel, avvenuto dopo due anni e mezzo dalla sua scomparsa. L'ex volto di Non è la Rai ha parlato sia del sollievo per la notizia, sia della preoccupazione su ciò che potrebbe essergli accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

