Ritrovato dopo due anni il fratello di Pamela Petrarolo | ora è agli arresti domiciliari per furto

Dopo due anni di angoscia e speranze infrante, la famiglia Petrarolo ha finalmente ritrovato Manuel. Tuttavia, il lieto fine si trasforma in una dolorosa realtà: il fratello di Pamela, 35 anni, ora è agli arresti domiciliari per un furto che ha sconvolto le sue speranze di redenzione. Un finale amaro che lascia tutti senza parole, segno che talvolta la verità emerge nelle pieghe più oscure della vita.

Un mistero durato due lunghi anni, fatto di appelli disperati in televisione, silenzi e la paura di una famiglia che temeva il peggio. Poi la svolta: Manuel Petrarolo, 35 anni, fratello della showgirl Pamela Petrarolo, è stato ritrovato. Peccato che l'epilogo, però, non è quello che i suoi cari speravano. Manuel è stato rintracciato martedì sera a Roma dagli agenti delle Volanti, ma non come una persona smarrita: era ricercato dalla giustizia, colpito da un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il furto di un'auto, e si era reso irreperibile. Il 35enne è stato fermato per un controllo ordinario martedì sera, poco distante da piazza Pino Pascali, nel quartiere del Quarticciolo, mentre si trovava a bordo di una macchina a noleggio.