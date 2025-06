Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 20 giugno | Paloma svela a Esther il segreto di Paca

Preparati a scoprire cosa succederà a Las Sabinas nel prossimo episodio di "Ritorno a Las Sabinas", in onda domani alle 16:00 su Rai 1 e disponibile su RaiPlay. Tra segreti svelati, amori impossibili e colpi di scena, questa soap spagnola continua a emozionare il pubblico italiano. Non perdere le anticipazioni di una puntata ricca di tensione e rivelazioni che ti lasceranno senza fiato!

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Lucía, nel tentativo di riconquistare Nico, registra un video che finisce online e diventa virale, Manuela affronta la verità sul suo amore impossibile. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Manuela si ritrova intrappolata in un conflitto interiore devastante quando scopre di provare un sentimento profondo per Alex, ma lui ha preso i voti. Nell'episodio precedente Julia è sconvolta per la morte del padre e, per difendersi dal dolore, si rifugia nella negazione, fingendo che sia ancora vivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it