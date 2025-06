Ritorna in Italia e giocherà fino a 41 in Fiorentina

Il calcio italiano si riaccende con il grande ritorno di Edin Dzeko alla Fiorentina, pronto a svelare ancora una volta il suo talento. Dopo aver brillato in Turchia con 46 gol e un’esperienza internazionale di spessore, l’attaccante bosniaco rinnova la sua avventura in Italia, puntando a lasciare il segno anche a 41 anni. Un nuovo capitolo si apre per un campione che non smette mai di sorprendere: la stagione promette emozioni e…

2025-06-19 12:31:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Edin Dzeko torna al calcio italiano. Dopo il suo ex passaggio attraverso Fenerbahce, l’attaccante bosniaco Firmerà alla Fiorentina per un’altra stagione opzionale. Avrebbe concluso il suo contratto con 41 anni. Dzeko ha suonato le ultime due campagne a Türkiye, dove ha segnato Un totale di 46 gol con la maglietta Fenerbahce tra cui nove gol nelle competizioni europee. Dopo essersi disconnesso dal club turco e aver rifiutato diversi club che avevano mostrato interesse per lui, arriverà libero a Firenze. Dopo Roma e Inter Milano, dove ha segnato rispettivamente un totale di 119 e 31 gol Dzeko vestirà la camicia del terzo anno di terzo anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: fiorentina - ritorna - italia - giocherà

Gudmundsson ritorna al Genoa? La clamorosa ipotesi in vista dell’estate (con la Fiorentina fuori). Le ultime - Secondo recenti aggiornamenti, Gudmundsson potrebbe tornare al Genoa in vista dell'estate, mentre la Fiorentina sembra fuori dalla discussione.

ACCADDE OGGI... Il 13 giugno 2001 la Fiorentina disputava la gara di ritorno della Finale di Coppa Italia, a Firenze contro il Parma. i viola, scesi in campo in maglia viola con i classici calzoncini bianchi, pareggiarono per 1-1 con rete di Nuno Gomes e dopo a Vai su Facebook

Come sta Kean: gioca Fiorentina-Lecce? Quando torna e le condizioni dopo l'infortunio di Verona; Edoardo Bove ritorna stasera all'Olimpico come assistente di Palladino; Inter-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari.