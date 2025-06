Ritirata la famosa bevanda tra gli ingredienti proprio quello | ma come è possibile attenzione!

Una scoperta sorprendente ha scosso il mondo delle bevande energizzanti: il “Nectar del Amor”, fino a poco tempo fa considerato un semplice drink afrodisiaco, conteneva in realtà sildenafil, lo stesso principio attivo usato nei farmaci per l’impotenza. La notizia ha portato al suo ritiro dal mercato da parte dell’AEMPS, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei prodotti non regolamentati. Ma cosa nasconde davvero questa bevanda e quali rischi comporta?

Quello che si presentava come un semplice drink energizzante e afrodisiaco si è rivelato un prodotto potenzialmente pericoloso per la salute. Il “ Nectar del Amor ”, bevanda commercializzata con finalità stimolanti, è stato ufficialmente ritirato dal mercato dall’ Agenzia per i Medicinali e i Prodotti Sanitari (AEMPS). Alla base della decisione, la scoperta della presenza del principio attivo sildenafil, più comunemente noto con il nome commerciale di Viagra, non dichiarato sull’etichetta. Leggi anche: “Non bevetelo”. Bevanda ritirata dal mercato: è allerta alimentare Un controllo che svela l’inganno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ritirata la famosa bevanda, tra gli ingredienti proprio “quello”: ma come è possibile, attenzione!

