Rita Dalla Chiesa contro i cavalli liberi della Val d’Aveto in Liguria | Rischio per la sicurezza

L’attenzione si accende sulla Val d’Aveto, dove cavalli liberi rappresentano un patrimonio naturale e una risorsa per il territorio, come sottolinea l’associazione di horse watching. Tuttavia, le recenti proteste della Chiesa e l’intervento parlamentare dell’onorevole di Forza Italia evidenziano il delicato equilibrio tra tutela ambientale e sicurezza pubblica. La sfida è trovare soluzioni sostenibili che rispettino natura, comunità e tradizioni, perché solo così si potrà garantire un futuro armonioso per tutti.

Azione in Parlamento dell’onorevole di Forza Italia. L’associazione che li tutela e da dieci anni fa horse watching: “Una risorsa per il territorio”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Rita Dalla Chiesa contro i cavalli liberi della Val d’Aveto in Liguria: “Rischio per la sicurezza”

In questa notizia si parla di: rita - chiesa - cavalli - liberi

Santa Rita: al via la novena nella chiesa del centro storico, petali di rosa benedetti per i fedeli - Inizia oggi la novena dedicata a Santa Rita presso la chiesetta del centro storico di Salerno. Fino al 22 maggio, i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni quotidiane alle 10.

Rita Dalla Chiesa contro i cavalli liberi della Val d’Aveto in Liguria: “Rischio per la sicurezza”; Dalla Chiesa, Andreotti e il passato che non passa.

Rita Dalla Chiesa contro i cavalli liberi della Val d’Aveto in Liguria: “Rischio per la sicurezza” - L’associazione che li tutela e da dieci anni fa horse watching: “Una risorsa per il territorio” ... genova.repubblica.it scrive

In campo per la giustizia. Appello di Rita Dalla Chiesa: "Ragazzi siate liberi, opponetevi alla mafia" - Portate nel cuore Falcone, Borsellino e Dalla Chiesa, tutti coloro che sono mancati per proteggere la nostra libertà, che è la cosa più preziosa. Da lanazione.it