Risultati Mondiale per Club LIVE | Palmeiras avanti contro l’Al Ahly per 2-0 ripresa la gara dopo l’interruzione per maltempo

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide come Palmeiras che vola avanti contro l'Al Ahly con un 2-0, ripresa dopo l'interruzione per maltempo. Le competizioni in America continuano a regalare suspense e sorprese, mentre la Juventus segue il suo percorso nel girone G. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione più attesa dell'anno, dove ogni risultato può fare la differenza.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Palmeiras avanti contro l’Al Ahly per 2-0, ripresa la gara dopo l’interruzione per maltempo

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - palmeiras

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Una testimonianza che arriva dall’America per quanto riguarda il mondiale per Club… Ascoltate… Vai su Facebook

Mondiale per Club Live News: Mbappé ricoverato, Taremi sta bene, ripresa Palmeiras-Al Ahly (2-0); DIRETTA: Palmeiras-Al Ahly LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla partita del girone A del Mondiale per Club; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il Salisburgo.

Cosa è successo durante Palmeiras-Al Ahly? Partita sospesa dall'arbitro Taylor per allerta meteo - Salisburgo interrotta per nubifragio, un altro match sospeso al Mondiale per Club. Come scrive eurosport.it

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score: 2^ giornata gironi A, B (19-20 giugno) - 20 giugno, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 2^ giornata dei gironi A e B. Riporta ilsussidiario.net