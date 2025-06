Risultati Mondiale per Club LIVE | Omorodion porta avanti il Porto contro l’Inter Miami di Messi

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, con emozioni e colpi di scena che tengono tutti con il fiato sospeso. La Juventus, impegnata nel girone G, affronta il percorso verso la conquista del titolo mondiale, mentre le sfide in America si susseguono ricche di adrenalina. Scopri gli aggiornamenti live sui match e la classifica aggiornata: ogni partita scrive un nuovo capitolo di questa avvincente competizione. Resta con noi per non perdere nemmeno un dettaglio!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Omorodion porta avanti il Porto contro l’Inter Miami di Messi

