Risultati Mondiale per Club LIVE | Messi porta avanti l’Inter Miami contro il Porto

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America, dove Messi guida l'Inter Miami contro il Porto, mentre la Juventus si prepara a stupire nel girone G. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, highlights e analisi sui risultati delle squadre italiane e internazionali. La competizione è infuocata e ogni partita conta: scopriamo insieme come si sta svolgendo questa avvincente edizione del torneo.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Messi porta avanti l’Inter Miami contro il Porto

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - messi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L'Inter debutta al Mondiale per Club con un pareggio con i messicani del Monterrey. Svantaggio iniziale con gol dell'intramontabile Sergio Ramos, e 1-1 definitivo di Lautaro Martinez. Vai su Facebook

Il Mondiale per Club 2025 ha esordito nella notte con il match fra gli egiziani dell’Al-Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi. Eppure, nonostante manchino 4 anni, siamo già sicuri di 4 delle 32 squadre che parteciperanno alla prossima competizione I 4 club che ha Vai su X

Inter Miami-Porto LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla gara del Mondiale per Club; Risultati Calcio · Mondiale per club 2025: tutte le partite in diretta; Mondiale per Club, Inter Miami-Al Ahly 0-0: Messi non segna nella partita inaugurale.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score: 2^ giornata gironi A, B (19-20 giugno) - 20 giugno, classifiche e diretta gol live score delle partite per la 2^ giornata dei gironi A e B. Scrive ilsussidiario.net

Mondiale per Club, Inter Miami-Al Ahly 0-0: Messi non segna nella partita inaugurale - Senza reti la sfida inaugurale del Mondiale per Club, giocata nella notte all’Hard Rock Stadium di Miami tra la squadra di Messi e gli egiziani dell’Al Alhy. Come scrive sport.sky.it