Risultati Mondiale per Club LIVE | il Palmeiras vince contro l’Al Ahly per 2-0 adesso in campo l’Inter Miami di Messi contro il Porto

Benvenuti alla diretta dei sorprendenti risultati del Mondiale per Club! Il Palmeiras ha conquistato una vittoria netta contro l’Al Ahly, mentre tra poco scenderanno in campo Inter Miami di Messi e Porto. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite il percorso delle grandi protagoniste di questa avvincente competizione in America, tra emozioni, sorprese e sogni di gloria. Restate sintonizzati: il calcio internazionale riserva sempre grandi sorprese!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il Palmeiras vince contro l’Al Ahly per 2-0, adesso in campo l’Inter Miami di Messi contro il Porto

