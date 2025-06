RISULTATI E PROGRAMMI Buona la prima con Foden e Doku | il City batte il Wydad

Il calcio internazionale prosegue con emozioni e sorprese: il City domina con Buona la Prima di Foden e Doku contro il Wydad, mentre nel Mondiale per Club si registrano risultati sorprendenti e situazioni curiose, come l’interruzione improvvisa della partita Ulsan Hyundai-Mamelodi a causa di temporali. Un quadro variegato che dimostra quanto lo sport possa regalare momenti di tensione e gioia inaspettate. La competizione continua, pronti a scoprire cosa riserverà il prossimo turno.

Prosegue la fase a girone del Mondiale per Club. Oltre alla partita dell’Inter nel girone E, ieri si è giocata nel girone F Ulsan Hyundai-Mamelodi, con vittoria dei sudafricani per 1-0. Ad assistere alla partita solo 3.412 spettatori, in uno stadio da 25 mila posti. In più, quando le squadre erano già in campo, l’arbitro francese Turpin ha ordinato a tutti di rientre negli spogliatoi: il servizio meteo indicava temporali e alto rischio di fulmini. Il fischio di inizio è così slittato di un’ora. Tutto facile per il Manchester City all’esordio nel girone G, quello della Juve che ha giocato nella notte contro gli emiratin dell’Al-Ain. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net