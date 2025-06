Ristorazione Gnassi accusa | Nessuna ricetta dal governo

La ristorazione italiana, fiore all'occhiello del nostro Made in Italy, si trova ora a fronteggiare un grave vuoto di sostegno da parte del governo. Andrea Gnassi, deputato del PD, denuncia con fermezza: tra grandi chef e prodotti di eccellenza, manca una reale strategia per il settore. È giunto il momento di passare dagli slogan alle azioni concrete, per tutelare lavoro, cultura e identità nazionale. La domanda è: quando arriveranno realmente le risposte attese?

Grandi chef, programmi tv, una filiera di prodotti agroalimetari che il mondo ci invidia, ma non è tutto oro ciò che luccica, avverte il deputato del Pd, Andrea Gnassi. "Dal governo arrivano solo slogan e zero risorse per sostenere la ristorazione, che è lavoro, economia, cultura, identità , turismo, ed ha bisogno di azioni reali". Tanta rabbia arriva dopo la presentazione in Parlamento, da parte del governo, della Giornata della ristorazione. Per Gnassi, intervenuto in Aula, niente più che uno specchietto per le allodole. "Il governo si presenta in Aula con un provvedimento che istituisce la Giornata della Ristorazione, ma senza stanziare risorse vere, senza alcuno strumento capace di affrontare davvero le condizioni economiche, finanziarie e amministrative che stanno mettendo in difficoltà il settore.

