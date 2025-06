Rissa tra giovani in pieno centro storico a Verona | volano anche i sanpietrini e interviene la polizia

Un altro episodio di tensione scuote il cuore di Verona. Nel pomeriggio di ieri, giovani coinvolti in una rissa in pieno centro storico hanno trasformato piazza Viviani in un campo di battaglia, con sanpietrini volanti e l'intervento immediato della polizia. Un episodio preoccupante che richiede attenzione e riflessione sulla sicurezza urbana. La scena si è conclusa con interventi rapidi, ma lascia aperta una domanda: cosa sta causando questa escalation di violenza tra i giovani?

Un nuovo episodio di violenza è stato segnalato in pieno centro storico a Verona. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno, intorno alle ore 18, un gruppo di giovani si sarebbe infatti reso protagonista di una violenta rissa in piazza Viviani, a pochi passi dal Teatro Nuovo. La scena. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Rissa tra giovani in pieno centro storico a Verona: volano anche i sanpietrini e interviene la polizia

In questa notizia si parla di: rissa - giovani - pieno - centro

Follia durante la festa Scudetto: violenta rissa tra giovani in strada - VIDEO - Durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, alcuni momenti di gioia sono stati funestati da violenti episodi di follia, come una rissa tra giovani a Melito.

#intanto Bolzano, rissa in pieno centro storico: giovani coinvolti con sciabole e machete Vai su Facebook

#intanto Bolzano, rissa in pieno centro storico: giovani coinvolti con sciabole e machete Vai su X

Bolzano, rissa in pieno centro storico: giovani coinvolti con sciabole e machete; Rissa all’alba in pieno centro e giovani con armi sul lungomare; Giugliano, maxi rissa tra decine di ragazzi in pieno centro: panico tra i cittadini.

Rissa e coltellate in pieno centro a Novara - Due giovani marocchini hanno riportato ferite lievi. Riporta rainews.it

Rissa all’alba in pieno centro e giovani con armi sul lungomare - Notte relativamente tranquilla a Milano Marittima, ma l’emergenza legata alla movida continua a far discutere, con due episodi che, ... Secondo msn.com