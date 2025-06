Rissa nella notte vicino alla stazione centrale | un uomo è stato accoltellato al braccio

Una notte di tensione esplode in piazza Cupani, alle spalle della stazione centrale, con una rissa tra due uomini che si conclude con un accoltellamento. Un uomo di 39 anni, di origini somale, è stato ferito al braccio e soccorso dai sanitari del 118, mentre la Polfer è intervenuta per riportare ordine. La scena mette in evidenza quanto può essere fragile la tranquillità urbana e quanto sia importante l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

Alta tensione nella notte in piazza Cupani, alle spalle della stazione centrale, dove due uomini, un somalo di 39 anni e un tunisino di 56, sono stati coinvolti in una rissa. L'episodio si è concluso con l'intervento della Polfer e dei sanitari del 118: uno dei due è rimasto ferito al braccio da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Rissa nella notte vicino alla stazione centrale: un uomo è stato accoltellato al braccio

