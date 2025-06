Rissa all' Isola dei Famosi volano schiaffi e insulti tra Omar e Giarrusso | Me*da ti ammazzo!

Tensione alle stelle all'Isola dei Famosi, dove una sfida cruciale ha scatenato una rissa furiosa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Tra schiaffi, insulti e minacce, il clima si è fatto incandescente, lasciando il pubblico incredulo. Con un premio in palio e la possibilità di rientrare in gioco, le tensioni sono esplose, portando a conseguenze drastiche. La puntata si conclude con una domanda: fino a dove arriveranno i protagonisti?

Un premio succulento e la possibilità di rientrare in gioco scatenano una violenta lite. Minacce di morte, accuse di violenza contro le donne e squalifica immediata per entrambi i concorrenti. Clima sempre più teso all'Isola dei Famosi, a due puntate dalla fine del reality. Durante la sfida della Pelota Honduregna, una delle prove più attese e decisive del reality, si è consumato un vero e proprio scontro fisico tra Omar Fantini e Dino Giarrusso, culminato in una violenta rissa in acqua. I due concorrenti sono stati immediatamente squalificati dal gioco da Veronica Gentili. Sfida ad alta tensione: pizza in palio e eliminazione diretta La prova ha messo l'una contro l'altra la squadra dei naufraghi di Playa Dos e quella degli ex concorrenti dell'Ultima Spiaggia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it