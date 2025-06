Riservisti militari arriva il ddl della Lega per richiamare 10mila volontari in caso di crisi | cosa prevede

Una nuova proposta della Lega mira a rafforzare la sicurezza nazionale istituendo una riserva di 10.000 volontari pronti all’attivazione in caso di emergenza. Composta da ex militari in congedo, questa iniziativa punta a creare un sistema rapido ed efficace di risposta alle crisi. Ma cosa prevede esattamente il disegno di legge? Scopriamolo insieme, perché le novità in campo militare sono sempre più vicine. Continua a leggere.

Arriva una proposta della Lega per istituire una riserva di 10mila volontari, da attivare in caso d'emergenza. Il bacino dovrebbe essere composto da ex militari, che abbiano prestato servizio come Volontari in ferma triennale (VFT) o Volontari in ferma iniziale (VFI) e che attualmente sono in congedo. Cosa dice il testo della ddl che dovrebbe iniziare l'iter in commissione il prossimo 8 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

