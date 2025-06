Rischio spopolamento al Sud La Piana Cisl | In Sicilia realtà drammatica che evidenziamo da anni

regioni più colpite da questo fenomeno preoccupante, che minaccia il futuro socio-economico del territorio. La Piana Cisl evidenzia come questa crisi demografica richieda interventi concreti e immediati per invertire la tendenza. È ora di agire, perché il cambiamento dipende anche dalla nostra capacità di mobilitarci e trovare soluzioni sostenibili per le generazioni future.

“Non ci stupisce il grido di allarme lanciato oggi dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Commissione d'inchiesta sulla transizione demografica, sul rischio spopolamento delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. Lo ripetiamo da anni, rilevando che la Sicilia è fra le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Rischio spopolamento al Sud, La Piana (Cisl): "In Sicilia realtà drammatica che evidenziamo da anni"

