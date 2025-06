Rischio incendi anticipato al 21 giugno il divieto di fuochi all’aperto

Con l’arrivo di un’estate particolarmente calda e secca, la Toscana alza il livello di attenzione: il rischio incendi si anticipa al 21 giugno, con un divieto di fuochi all’aperto fino al 31 agosto. È fondamentale rispettare queste misure per tutelare il nostro patrimonio naturale e la sicurezza di tutti. Ricordiamo che, anche in questo periodo, è consentita la cottura in bracieri e barbecue in aree private e attrezzate.

FIRENZE – Anticipato a sabato (21 giugno) il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi che si concluderà, salvo proroghe, il 31 agosto. Nelle prossime settimane sono vietati su tutto il territorio regionale gli abbruciamenti di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

