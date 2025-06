Rischio fallimento Magneti Marelli | vertice coi sindacati per evitare i licenziamenti

La crisi di Magneti Marelli desta timori tra lavoratori e sindacati, che si sono incontrati a Roma per scongiurare i licenziamenti. La delicata situazione, aggravata dall’avvio della procedura di Chapter 11, richiede interventi tempestivi e condivisi. È fondamentale trovare soluzioni sostenibili per garantire il futuro del gruppo e dei suoi dipendenti, in un contesto di grande incertezza economica e industriale.

Crisi Magneti Marelli, si teme per i posti di lavoro. Si è svolto giovedì scorso a Palazzo Piacentini (Roma) un incontro per vigilare sulla situazione del gruppo Marelli (componenti elettronici per auto), a seguito dell’avvio ufficiale della procedura di Chapter 11 (la riorganizzazione del debito. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Rischio fallimento Magneti Marelli: vertice coi sindacati per evitare i licenziamenti

Magneti Marelli accede al “Chapter 11”. Cosa ne sarà dei migliaia di dipendenti in Italia? - L’annuncio di Magneti Marelli di entrare nel Chapter 11 mette in luce le sfide profonde del settore automobilistico italiano.

