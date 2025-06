Risate in piazza Varchi a Montevarchi con la commedia Una questione delicata della compagnia N’Icche Posso

L’estate a Montevarchi si anima con un appuntamento imperdibile: risate e divertimento sotto le stelle! Sabato 21 giugno, alle ore 21.00, in piazza Varchi, la compagnia “N’Icche Posso” presenta la brillante commedia “Una questione delicata”, un evento che promette di intrattenere e coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di allegria contagiosa. Non mancate a questa serata all’insegna del teatro e della spensieratezza, perché la magia dell’estate si vive così!

Arezzo, 19 giugno 2025 – L’estate montevarchina si accende di risate e allegria con un evento imperdibile di “teatro sotto le stelle”. Sabato 21 giugno, alle ore 21.00, in piazza Varchi, la storica compagnia teatrale “N’Icche Posso” porterà in scena la commedia brillante in tre atti, dal titolo: “Una questione delicata” di Antonella Zucchini. Uno spettacolo divertente e all’insegna del genuino teatro popolare. La compagnia N’Icche Posso, il cui nome deriva dalla battuta di un personaggio della loro prima commedia in vernacolo fiorentino, nasce con lo spirito e il motto che “con l’impegno, si fa quel che si può””. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Risate in piazza Varchi a Montevarchi con la commedia “Una questione delicata” della compagnia “N’Icche Posso”

