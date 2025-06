Riqualificazione della darsena e un residence il comune sceglie il project financing per Onda Marina

La riqualificazione della darsena e la creazione di un residence a Cesenatico prendono una svolta decisiva grazie alla scelta del project financing da parte del Comune. Con l’approvazione della giunta comunale, si apre un nuovo capitolo per lo sviluppo del porto turistico "Onda Marina", promettendo un futuro all’insegna di innovazione e sostenibilità . La proposta di Arco Lavori Società Cooperativa rappresenta una preziosa opportunità per valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato una delibera per confermare la proposta di Arco Lavori Società Cooperativa di Ravenna per il project financing relativo allo sviluppo del porto turistico di Cesenatico "Onda Marina" e per la sua gestione economico finanziaria.

