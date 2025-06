Riportate a casa mio figlio di 18 mesi e sua madre bloccati in Iran sotto le bombe

In un mondo spesso diviso da confini e incomprensioni, ci sono storie che toccano il cuore e chiedono il nostro aiuto. Salvatore Politi, ginecologo di Parma, lotta contro il tempo per riportare a casa il suo bambino di 18 mesi e la madre, intrappolati sotto le bombe in Iran. In questa crisi, ogni gesto di solidarietà può fare la differenza. Unisciti a noi per sostenere questa difficile missione e riportare speranza.

Salvatore Politi, un medico ginecologo che lavora a Parma sta tentando di riportare a casa suo figlio di 18 mesi e la madre, che si trovano in Iran, sotto le bombe. "Nessuno mi ha mai contattato per darmi notizie. Via e-mail mi ha risposto una funzionaria poi per quasi tre giorni non ho saputo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Riportate a casa mio figlio di 18 mesi e sua madre, bloccati in Iran sotto le bombe"

In questa notizia si parla di: casa - figlio - mesi - madre

Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate in casa: indagata per omicidio la compagna del figlio - Stefania Camboni è stata tragicamente uccisa con 15 coltellate nella sua abitazione. La compagna del figlio è attualmente indagata per omicidio, ma la sua versione degli eventi non ha convinto gli inquirenti, soprattutto in assenza di segni di effrazione.

I MIRACOLI DI SANT’ANTONIO . IL PANE DEI POVERI. . Tommasino è un bimbo di 20 mesi: la madre lo lascia in casa da solo a giocare e lo ritrova poco dopo senza vita, affogato in un mastello d’acqua. Disperata invoca l’aiuto del Santo, e nella sua preghier Vai su Facebook

Riportate a casa mio figlio di 18 mesi e sua madre, bloccati in Iran sotto le bombe; Condannato a 16 mesi per maltrattamenti alla madre Riccardo Bossi, il figlio del fondatore della Lega Nord; Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti alla madre.

Maltrattamenti alla madre, il figlio di Bossi condannato a un anno e quattro mesi - Riccardo Bossi è stato condannato a un anno e quattro mesi per violenze nei confronti della madre, che lo ospitava in casa ... ilfattoquotidiano.it scrive

Riccardo, figlio di Umberto Bossi, condannato a 16 mesi per maltrattamenti alla madre - Il figlio primogenito del "senatur" era stato denunciato dalla mamma, prima moglie di Umberto Bossi, per lesioni e maltrattamenti in famiglia (querela poi ritirata). Lo riporta ilcorrieredelgiorno.it