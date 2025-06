Riparazioni stradali approvata la delibera su scorta e stoccaggio di materiali

La mobilità e la sicurezza stradale di Bondeno si rafforzano con una nuova delibera approvata dalla Giunta comunale, che destina oltre 64mila euro per riparazioni rapide ed efficienti. Dalla gestione del materiale bituminoso alla ghiaia, il piano garantisce interventi tempestivi e di qualità. Iscriviti al nostro aggiornamento per scoprire come queste iniziative migliorano la viabilità locale e la vita dei cittadini.

Dal materiale bituminoso alla ghiaia, senza trascurare la rapidità d'intervento. La Giunta comunale di Bondeno ha approvato una delibera, che ha stanziato complessivamente 64mila e 600 euro per le manutenzioni. Un importo comprensivo anche di Iva e oneri previsti per legge.

