Rinosinusite cronica con poliposi nasale l’otorino | Con biologici verso remissione

La rinosinusite cronica con poliposi nasale è una condizione infiammatoria che, se trascurata, può compromettere seriamente la qualità della vita. Se i sintomi persistono come un raffreddore che non va via, potrebbe essere il momento di approfondire la diagnosi e considerare le nuove terapie biologiche, promettenti verso la remissione completa. Scopri come riconoscere e affrontare questa condizione per respirare di nuovo liberamente.

(Adnkronos) – I sintomi sono simili a quelli di un raffreddore, ma persistono nel tempo comportando difficoltà a respirare bene dal naso a causa della formazione dei polipi. E' la rinosinusite cronica con poliposi nasale, condizione infiammatoria cronica dei seni paranasali e della mucosa nasale, caratterizzata dalla presenza di polipi (rigonfiamenti benigni) che possono ostruire .

