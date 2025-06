Rincari nell' approvvigionamento l' allarme di Cna Ancona | Sulle piccole imprese il macigno dei costi energetici

Le micro imprese italiane, già colpite dai crescenti costi energetici, si trovano a fronteggiare un quadro sempre più difficile. CNA Ancona lancia l’allarme: senza interventi tempestivi, il peso dei rincari rischia di compromettere la sopravvivenza di tante piccole realtà produttive. La sfida è grande, ma con azioni mirate possiamo tutelare il cuore del nostro tessuto economico e garantire un futuro sostenibile.

ANCONA – Con l'auspicio che il nuovo fronte bellico non generi altri rincari nell'approvvigionamento energetico a carico delle imprese, le micro realtà continuano a sopportare costi notevolmente più alti rispetto alla media europea mentre si allarga in modo preoccupante il differenziale con le.

