Rimini investe sui più piccoli | al via la gara per l’affidamento di gestione del nido comunale Girotondo

Rimini investe sui piccoli cittadini e si impegna a garantir loro un ambiente sicuro e stimolante. Con l’avvio della gara per la gestione del nido comunale Girotondo, recentemente ricostruito grazie ai fondi del PNRR, la città punta a offrire servizi di qualità e innovativi. Un passo importante verso un futuro in cui ogni bambino può crescere felice e sereno, e Rimini conferma il suo ruolo di cuore pulsante per le nuove generazioni.

Rimini guarda al futuro dei suoi cittadini più piccoli. È stata avviata nei giorni scorsi la procedura per l’affidamento in gestione del nido d’infanzia comunale Girotondo, completamente ricostruito grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’intervento rientra in un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rimini investe sui più piccoli: al via la gara per l’affidamento di gestione del nido comunale Girotondo

