Rimini il mister è un rebus Di Donato si allontana Rispunta la pista Gorgone

Rimini si prepara a svelare il nuovo mister, un rebus che da Donato a Gorgone attraversa una lunga attesa. Non questa settimana, ma la prossima, promettono da casa Rimini, con l’obiettivo di dare una svolta alla stagione. Un ritardo inevitabile, dettato dalle sfide di una scelta più complessa del previsto, ma finalmente in dirittura d’arrivo: la speranza è che questa sia la settimana decisiva per riaccendere le speranze dei biancorossi.

Non questa settimana, ma la prossima. Lo assicurano da casa Rimini che quella che sta per arrivare sarà la settimana del nuovo allenatore. Oggettivamente con più di qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia. Esattamente quasi un mese rispetto alla scorsa stagione con Buscè che fu annunciato il 26 maggio. Evidentemente quest’anno la scelta è stata più complicata del previsto. Con i biancorossi che, a sensazione, sono stati costretti a cambiare i propri piani a ripetizione. Un po’ perché i primi della lista, i preferiti pensando al timoniere per il prossimo campionato, si sono accasati altrove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini, il mister è un rebus. Di Donato si allontana. Rispunta la pista Gorgone

In questa notizia si parla di: rimini - mister - rebus - donato

Rimini punta su Mattia Tirelli e mister Chiappella per il mercato estivo - Il Rimini punta forte su Mattia Tirelli e mister Chiappella per il mercato estivo. Con quattro gol in sei partite nei playoff e un ruolino positivo alla Giana Erminio, Tirelli si conferma come attaccante di rilievo.

Rimini, il mister è un rebus. Di Donato si allontana. Rispunta la pista Gorgone; Rimini: Caccia al Nuovo Allenatore tra Di Donato e Cassani; SERIE C GIRONE C - Team Altamura, rebus panchina: su Di Donato c'è anche il Rimini.

Rimini, il mister è un rebus. Di Donato si allontana. Rispunta la pista Gorgone - La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per il nuovo allenatore dopo settimane di trattative, sondaggi e qualche rifiuto di troppo ai biancorossi. Da sport.quotidiano.net

Rimini – San Donato 1-2: decisivo Russo nella ripresa - La partita Rimini – San Donato di Venerdì 23 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Riporta calciomagazine.net