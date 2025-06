rimborsi post alluvione incontro tra i tecnici convenzionati con confartigianato per le perizie e le pratiche

Confartigianato Cesena continua a fare la differenza: giovedì mattina, nella sede di via Alpi, si è svolto un importante incontro tra i tecnici convenzionati per le perizie e le pratiche post alluvione del 2023. Obiettivo? Monitorare da vicino i rimborsi a cittadini e imprese, garantendo trasparenza e tempestività. Un passo avanti concreto nel supporto alle comunità colpite, perché ogni voce conta e ogni aiuto fa la differenza.

