Rimborsi Covid | sequestro da 100mila euro ad agenzia di eventi

Un episodio che scuote il settore degli eventi: le forze dell'ordine hanno sequestrato quasi 100.000 euro a un'agenzia coinvolta in rimborsi Covid, interrompendo temporaneamente le attività con un’ordinanza di interdizione. La vicenda evidenzia come la legalità resti fondamentale per tutelare clienti e operatori onesti. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che mette in luce l’importanza di trasparenza e correttezza nel mercato degli eventi.

I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza applicativa dell'interdizione da attività di impresa per la durata di un anno, e un decreto di sequestro preventivo per un totale di 99.976 euro, emessi dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura.

