Rihanna | i maternity look della terza gravidanza

Da quando ha annunciato la sua terza gravidanza sul red carpet del Met Gala 2025, Rihanna ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile e naturalezza, sfoggiando maternity look sorprendenti e audaci. Tra eleganza e comfort, l’imprenditrice ha catturato gli sguardi con outfit che celebrano la maternità senza compromessi. Scopriamo insieme gli ultimi look che continuano a sorprenderci e ad ispirare.

Da quando ha annunciato la sua terza gravidanza sul red carpet del Met Gala 2025, Rihanna ha sempre mostrato con orgoglio il suo pancione. Ecco gli ultimi maternity look dell’imprenditrice. Il primo giugno, la cantante ha scelto maglia con scollatura in pizzo di Saint Laurent, pantaloni cargo di Balenciaga, sneaker Fenty x Puma e borsa di Dior, mentre pochi giorni prima è stata avvistata fuori dal ristorante Giorgio Baldi a LA con un abito lungo con fiocco di JW Anderson e delle ballerine modello Tabi in satin di Margiela. A metà maggio, l’imprenditrice è stata paparazzata a Cannes con un vestito con maxi spacco e dettaglio cut out di Brandon Maxwell e dei sandali di Gianvito Rossi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Rihanna: i maternity look della terza gravidanza

Rihanna e A$AP Rocky sono stati grandi protagonisti sul red carpet del Festival di Cannes 2025. Che per l'occasione si è trasformato in un momento di complicità a scena aperta tra i due.

