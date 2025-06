Rifiuti una petizione e una proposta d' iniziativa popolare sulla ripubblicizzazione

Rifiutiamo il silenzio e l’indifferenza dell’attuale Amministrazione sul delicato tema della gestione dei rifiuti. Il Forum Ferrara Partecipata e la Rete Giustizia Climatica lanciano una petizione e una proposta di iniziativa popolare per ripubblicizzare il servizio, coinvolgendo attivamente cittadini e gruppi politici come La Comune e M5s. È ora di dare voce alla comunità e garantire un futuro più sostenibile e trasparente per tutti.

Continuano le iniziative del Forum Ferrara Partecipata e della Rete Giustizia Climatica contro "il silenzio che l'attuale Amministrazione comunale continua a tenere rispetto all'affidamento del servizio rifiuti". Le due realtà sociali, "in collaborazione con i Gruppi consiliari La Comune e M5s.

