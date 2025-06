Ricucendo Tex Lab | per fare del carcere un luogo di cambiamento e non solo di contenimento

Ricucendo Tex Lab nasce nel cuore di Bergamo con l’obiettivo di trasformare il carcere in un luogo di rinascita e speranza, offrendo opportunità di crescita e reinserimento. Un progetto innovativo che coinvolge detenuti e detenute nel mondo della moda e del tessile, creando una rete di supporto e cambiamento. Perché crediamo che ogni persona meriti una seconda possibilità: il vero valore sta nel poter ricucire il proprio futuro.

Bergamo. Per fare del carcere un luogo di cambiamento e non solo di contenimento servono luoghi e persone in cui si possa cambiare e prepararsi al rientro in società. Il lavoro e la formazione sono fattori fondamentali in questo senso. In quest’ottica nasce Ricucendo Tex Lab, il laboratorio di confezione tessile attivo dal 2021 all’interno del Casa Circondariale di Bergamo “don Fausto Resmini”. Vi lavorano detenuti e detenute (minimo 6 uomini e 6 donne) che hanno disponibilità al cambiamento, opportunamente formati e coordinati nell’apprendimento e nell’attività di produzione di manufatti tessili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it