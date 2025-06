Ricoveri di sollievo nei mesi estivi all’Istituto di Agazzi

Le calde giornate estive portano con sé l’idea di relax e sollievo, ma per molte famiglie la ricerca di supporto e cure temporanee diventa essenziale. All'Istituto di Agazzi di Arezzo, questo desiderio si trasforma in realtà grazie ai nuovi “Ricoveri di Sollievo”: uno spazio riorganizzato all’interno del centro A-Rìa, pensato per offrire assistenza qualificata agli anziani nel periodo più caldo dell’anno. Un servizio che fa sentire ogni famiglia più tranquilla e protetta, garantendo un soggiorno sereno e sicuro.

Arezzo, 19 giugno 2025 – . La struttura alle porte della città di Arezzo ha riorganizzato i propri spazi all’interno del centro di riabilitazione A-Rìa per andare a offrire un nuovo servizio alle famiglie finalizzato all’accoglienza temporanea di anziani nel periodo tra giugno e settembre, garantendo un soggiorno protetto e assistenza qualificata per persone con problematiche ortopediche o neurologiche. La presenza di stanze attrezzate, ambienti comuni e personale sociosanitario, infatti, consentirà di assicurare comfort, sicurezza e cura continuativa a seconda delle specifiche esigenze di ogni ospite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ricoveri di sollievo” nei mesi estivi all’Istituto di Agazzi

In questa notizia si parla di: ricoveri - sollievo - mesi - estivi

“Ricoveri di sollievo” nei mesi estivi all’Istituto di Agazzi; Persone anziane e fragili, il sollievo del ricovero (estivo) a San Pellegrino; Estate e terza età: assistenza continua e protetta per un servizio di qualità.

“Ricoveri di sollievo” nei mesi estivi all’Istituto di Agazzi - I “ricoveri di sollievo” sono accoglienze temporanee all’interno di strutture residenziali per offrire un sostegno a famiglie o caregiver che assistono persone anziane o fragili, permettendo di vivere ... Segnala lanazione.it

Persone anziane e fragili, il sollievo del ricovero (estivo) a San Pellegrino - Quarenghi dedica parte della sua struttura ai ricoveri sollievo: 14 posti letto destinati a persone con ... Si legge su bergamonews.it